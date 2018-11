Con foto al desnudo, Angelique Boyer reflexiona sobre creer en sí misma

Ciudad de México.- Consciente de que el 2018 se desvanece, motivada por el futuro prometedor e inspirada en su trayectoria llena de proyectos, Angelique Boyer compartió una profunda reflexión al pie de una sensual fotografía al desnudo.

La actriz empleó su cuenta de Instagram para publicar una imagen en la que se encuentra en una habitación, muestra su desnuda espalda y tiene su rubia cabellera recogida.

Para acompañar la fotografía que ya suma más de 160 mil 'me gusta', Angelique decidió dirigir un mensaje a las personas que han significado un gran apoyo en su vida, así como aquellos que se han sentido con el poder de criticarla y provocarle tristezas.

Agradezco a cada uno de ustedes familiares amigos y compañeros, por haberme ayudado a ver mis errores, por haberme acompañado en los momentos difíciles, por brindarme un abrazo cuando me sentí sola, por haberme escuchado, sobre todo agradezco a aquellos que se quedaron hasta secar sin cansarse mis lagrimas de dolor y vacío. Infinitas gracias a aquellos que me insultaron, me juzgaron y me hicieron llorar gracias, gracias, gracias", escribió la actriz.