Con foto de Instagram, Ninel Conde demuestra que es la reina de los escotes

Ciudad de México.- No cabe duda de que el calor está a todo lo que da, por ello, no nos sorprende ver a nuestras famosas favoritas con los mejores looks y atuendos de esta temporada. Un caso excepcional es Ninel Conde quien nunca desaprovecha la ocasión para lucir increíble, sea la temporada que sea.

En este caso, Ninel ha tomado ventaja del calor y ha lucido un atuendo bastante veraniego. Con una chamarra de lentejuelas y top negro con un gran escote, Ninel dejó relucir su gran belleza. La actriz acompañó el look con sombras rosas con toques morados y labios al estilo glossy, muy en tendencia en este verano.

Si quieres lucir como ella, tan solo necesitas buscar una prenda metalizada, ya sea una bomber jacket dorado o plateado y un top de algodón de un color sólido. Puedes elegir blanco o negro y combinarlo con joyería discreta y minimalista. Verás que serás la sensación en esa comida con amigas.