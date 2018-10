Con humor, Pete Davidson habla sobre su separación de Ariana Grande

Estados Unidos.- Ha pasado una semana desde que el rompimiento de Ariana Grande y Pete Davidson conmocionó a sus fans tanto o más que el romance que mantuvieron a paso veloz.

Luego de que la información sobre la separación surgiera, la cantante expuso que dejaría por un momento sus redes sociales, aunque ha continuado en uso de dichas plataformas. Asimismo, Ariana se enfocó en su participación en el concierto por el aniversario de la obra musical Wicked.

Ahora es Pete Davidson quien ha abordado el tema y lo ha hecho desde su trinchera: el humor.

Durante su participación en el programa 'Judd & Pete for America', al lado de Judd Apatow, el cómico hizo algunas bromas que le permitieron hablar, sin mencionar el nombre de Ariana, sobre su separación y término de compromiso matrimonial.

De forma evidente, Davidson abandonó el apartamento que Ariana había adquirido, según reporta E!, por 16 millones de dólares en Nueva York para vivir con él.

El comediante también bromeó sobre los tatuajes iguales que se hizo al lado de la cantante, los cuales ha cubierto con otros diseños. Tal es el caso del tatuaje de orejas de conejo que el también actor se hizo en honor a Ariana, el cual cubrió con un corazón de mayor tamaño.

Así que, obviamente, ya sabes, nosotros, rompimos o lo que sea, pero cuando nos comprometimos nos hicimos tatuajes... y fue en una revista como que (expusieron): '¿Pete Davidson fue estúpido?' Y el 93 por ciento dijo que sí. Entonces un amigo me dijo 'no los escuches, ellos son literalmente fans. Y yo dije sí, no soy estúpido. Y el otro día estábamos en mi cocina y me dijo: 'Hermano, resulta que fuiste estúpido'", dijo Pete.