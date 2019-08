Con jeans y ridículo filtro de 'RoboCop', Thalía muestra su rutina fitness

Estados Unidos.- La actriz mexicana, Thalía es sin duda alguna una mujer bastante controversial, desde problemas con su familia hasta las ocurrencias que tiene y publica en redes sociales.

En sus recientes historias de Instagram, la intérprete de No me acuerdo, se mostró haciendo ejercicio pero eso no fue lo que sorprendió.

En las imágenes podía verse que estaba un poco desaliñada y no tenía ropa deportiva, pero al parecer fue un video gracioso porque la artista dijo que estaba de junta en junta y que se ejercitaba, así que no existían pretextos y como siempre, no pudieron faltar los filtros.

Cabe mencionar que los fanáticos de la esposo de Tommy Mottola, le pidieron que regrese de lleno a cantar, pues extrañar su música y su voz.