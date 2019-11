Con la presencia de 31 Minutos, se anuncia el 'line up' del Vive Latino 2020

Ciudad de México.- Este miércoles, se anunció oficialmente el 'line up' del Vive Latino 2020 con la presencia de varias sorpresas como 31 Minutos y Flor Amargo, así como los regresos de Ambulante, Casa Comedy, El Parque, Momentos Indio, entre otros.

¡Eh veldá! El próximo año volvemos a tocar México como parte del prestigioso festival Vive Latino 2020 el 14 y 15 de marzo. Preventa Citibanamex el 25 y 26 de noviembre y venta por Ticketmaster desde el 27. Más información en las redes del @vivelatino pic.twitter.com/Cn80BYZLmy — 31 minutos (@31minutos_tv) November 20, 2019

Este famoso festival se realizará en el Foro Sol de la Ciudad de México durante los días del 14 y 15 de marzo con la presencia de 41 bandas y solitas.

Asimismo, el comité organizador informó que, por segundo año consecutivo, se presentará un evento de lucha libre de la Triple AAA.

En el cartel se puede apreciar nombres como Armando Palomas, Bersuit Vergarabat, Carlos Sadness, Carlos Vives, Charles Ans, Cultura Profética, Desorden Público, Disidente, DLD, Ed Maverick, El Poder del Barrio, Elefantes, Ely Guerra, Fangoria, Gera MX, Indios y La Bruja de Texcoco.

Así como Guns n’ Roses, Tucanes de Tijuana, La Garfield, Little Jesus, Los Daniels, Madame Récamier, Mexfutura, Milky Chance, Mogwai, Nortec: Bostich + Fussible, Odio a Botero, Porter, Rebel Cats y Rey Pila.

Además de Reyno, Rodrigo y Gabriela, Salón Victoria, Say Ocean, She Wants Revenge, Soulwax, The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Wookies, Vicentico, Yucatán a Go-Go, Zero Kill y Zoé (Unplugged).