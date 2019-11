Con lágrimas en los ojos, youtuber revela que sufrió agresiones sexuales

Ciudad de México.- La youtuber mexicana, Ixpanea, reveló por medio de un video de YouTube que vivió múltiples agresiones sexuales cuando tenía 9 años.

La joven influencer explicó que uno de sus familiares la hacia sentarse en sus piernas y la tocaba, le "metía la mano" y la "manoseaba".

Yo estaba muy pequeña, y me hacia sentarme en sus piernas y me manoseaba; me metía la mano y también lo hacia su amigo de la prepa", dijo.

Ixpanea contó que en ese momentó se quedó callada por que sentía "mucho miedo", y fue hasta los 15 años cuando decidió contarle a alguien lo que había pasado.

Sin embargo, fue hasta que volvió de un intercambio escolar, en el que sufrió un segundo ataque sexual, cuando decidió hablarlo con su papá.

Además, Ixpanea contó que otro joven youtuber guardó contenido en los que aparecía desnuda para masturbarse, y durante el intercambio académico, un hombre la forzó a tener relaciones.

Nadie tiene que hacerte nada que tu no quieras. Lo he hablado con muchos psicólogos, con mis amigos y por primera vez en redes sociales. Y no quiero que a nadie de las personas que me siguen les pase", expresó Ixpanea.