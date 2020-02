"¡Con los hijos no se juega!": Sherlyn enfurece y hace pedazos a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Sherlyn empleó las redes sociales para manifestarse en contra del programa de TV Azteca Ventaneando luego de que la emisión difundiera una noticia en la que aseguraba que Lambda García no quiso ser el padre biológico del hijo que espera la artista.

Aprovechando que la noticia se encontraba en la cuenta de Instagram del programa de televisión, la actriz respondió:

Y agregó:

Me sorprende mucho que en esta época un medio con tantos años de trayectoria se sume a atacar a una mujer pública y lo más importante SU MATERNIDAD, si yo DECIDÍ no buscar un papá para mi hijo, no veo quien les asigno esa tarea. Las conductoras del programa son mamás y saben bien que con los hijos no se juega y que entre nosotras debemos apoyarnos y los hombres tienen la obligación de cuidar nuestra integridad y no violentarnos".