Con moretones y el labio sangrado, Bella Thorne alarma a fans por extrañas fotos

Ciudad de México.- La actriz y cantante estadounidense Bella Thorne, actriz y cantante estadounidense, prendió las alarmas entre sus seguidores de Instagram por su apariencia, al lucir con varios raspones, moretones y heridas en el rostro.

La exchica Disney posó para unas selfies sobre la cama con el dramático 'look'. En una serie de fotografías que publicó este martes, la joven de 22 años lució un labio cortado, golpes en la nariz y raspones en la quijada.

Sin embargo, al leer la descripción de las fotos, sus seguidores rápidamente se dieron cuenta que todo era parte de un disfraz de Halloween.

Contrátame para tu maquillaje de Halloween, confía en mí", escribió.

Thorne lució su dramático 'look' de Halloween en redes y los Likes no se hicieron esperar. Algunos comentarios fueron positivos, pues la elogiaron por sus habilidades como maquillista, sin embargo, otros la acusaron de burlarse de la violencia doméstica que sufren algunas mujeres y de no tomar en serio el tema:

Por un segundo pensé que era real, qué susto".

Si no hubiera leído la descripción, hubiera pensado que alguien te golpeó".

Ojalá no te estés burlando de mujeres que son víctimas de violencia doméstica".