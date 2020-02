Con optimismo, Silvia Pinal termina con los rumores sobre su estado de salud

Ciudad de México.- Luego de las especulaciones en torno a su estado de salud, la primera actriz, Silvia Pinal, salió a aclarar cómo se encuentra en este momento en una entrevista con Ventaneando.

Yo tengo una salud que Dios me dio, que la bendigo, porque no se me va el sueño, no se me va el hambre. O sea, soy una monada", señaló la artista.