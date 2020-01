Con peluca, Dua Lipa juega bromas a clientes de tienda departamental

Estados Unidos.- La famosa cantante, Dua Lipa, compartió un par de videos en su cuenta de Instagram en el que usando una peluca pelirroja, que la hace lucir irreconocible, se pasea por los pasillos de una tienda departamental jugandole bromas a los clientes.

La jugarreta de la cantante constaba de acercarse a alguien, en este caso señoras que era muy probable que no conocieran sus letras ya que son mayormente para un público más joven, y hablar con ellas fragmentos de sus temas, los cuales en este caso fueron New Rules y One Kiss, unos de sus más grandes exitos.

Dua comenzó con un par de señoras, con las que llegó retorciendose el cabello y como si nada les habló un fragmento de One Kiss.

Algo en ti, iluminó el cielo en mí. El sentimiento no me deja dormir", es lo que le dice a las mujeres.

Ante esto, ambas mujeres solo la miraron fijamente como si estuviera loca y una de ellas le respondió: "Gracias por compartirlo", pero ellas no fueron las únicas pues compartió un segundo video en el que otra señora veía sacos y joyería.

Hablando en mi sueño por la noche, volviéndome loca, fuera de mi mente, fuera de mi mente, lo escribí y lo leí, esperando que me salvara, demasiadas veces, demasiadas veces. Mi amor, él me hace sentir como nadie más, nadie más, pero mi amor, él no me ama", dice la letra traducida de New Rules.

La señora a la que le jugaba estaba broma, simplemente la miraba y le respondia que "lo encontrarás" o "así es como te debes sentir", para al final decirle que "encuentra lo que mereces" y chocar los cinco con la cantante que le da un gracias.

Cabe mencionar que en la decripción del video la intérprete de estas famosas canciones mencionó que dentro de está semana estará en The Ellen Show, que es el motivo por lo cual se pusó la peluca y paseó por la tienda departamental hablando las letras de sus temas, que es como se llama el segmento.

Solo reuniría el coraje para hacer esto para @theellenshow. Me divertí mucho haciendo la broma "Speak The Lyrics" y estoy muy emocionada de estar en el programa esta semana", escribió Dua Lipa.

En menos de 24 horas el video de las hilarantes bromas de la cantante ha obtenido dos millones 198 mil 302 'likes' y miles de comentarios como:

Amé esto en tantos niveles".

Jajajajaja, Dua hilarante y sorprendente".

Y el Oscar va para ... @dualipa, ¿cómo demonios no moriste de risa?".