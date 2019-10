Con sensual baile en bikini, así responde Bárbara de Regil a críticas por editarse

Ciudad de México.- Bárbara de Regil causó gran controversia en redes sociales debido a que un usuario exhibió que la actriz sí usa Photoshop y mostró las fotos editas, sin embargo, ella respondió a las críticas con un sensual baile.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Rosario Tijeras compartió un video en el que aparece modelando su aclamada figura con un pequeño bikini que deja al descubierto sus encantos y diminuta cintura.

Ocúpate en ser tan feliz que no tengas tiempo de criticar a los demás... Yo no tengo 1 minuto para pensar mal, hablar mal y mucho menos escribir nada malo de NADIE... La envidia es el peor sentimiento... el que envidia mira de arriba a abajo buscando algún defecto... y si lo encuentra lo comenta... y si no, LO INVENTA”, escribió Bárbara junto a la grabación.