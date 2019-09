Con sexy bikini rojo, Michelle Renaud confiesa que tiene estrías y celulitis

Ciudad de México.- Aunque Michelle Renaud es considerada como uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana, la actriz decidió sincerarse con sus fanáticos y hablar de sus inseguridades como mujer.

Junto a una imagen donde posa con un sensual bikini rojo, la novia de Danilo Carrera habló sin tapujos de todo lo que esconde detrás de esa fotografía.

Iniciando el texto explicando que al platicar con una amiga llegó a la conclusión de decirle a sus seguidores que “aunque cambien sus hábitos y hagan mucho ejercicio, no siempre van a tener el cuerpo que ven en las otras porque también existe ¡la genética, las cirugías y que no deberíamos de mentir!”.

Michelle aseguró que no miente, y que gracias al cambio de habitos y también al ejercicio ha podido mejorar su figura, aunque destacó que tiene estrías y celulitis.

Yo no miento!, a mí el ejercicio y mis hábitos me han ayudado mucho... ¡Mi cuerpo es el que me toco tener! Y durante mucho tiempo lo he sufrido porque no es tan perfecto como lo veo en las fotos de otras, por ejemplo, yo tengo celulitis, estrías, cuando me va a bajar me hincho, después de ser mamá era tan flaca que no sabía ni cómo vestirme, cuando estoy con mi novio tengo inseguridades físicas que no tengo cuando estoy sola y así, siempre encuentro algo en contra de mi cuerpo”.