Con siete nominaciones, Ariana Grande lidera la lista de los EMAs 2019

Estados Unidos.- Este martes la cadena de televisión, MTV, compartió la lista de los nominados a los premios EMAs de este 2019, misma que la actriz y cantante, Ariana Grande, lidera con siete nominaciones.

Entre las categorías nominadas la interprete de Thank You Next se encuentra mejor artista, misma a la que esta nominado J Balvi, mejor video y mejor canción, al igual que Shawn Mendes y Billie Eilish.

El resultado de las votaciones serán revelados en la transmisión de los EMAs el próximo 3 de noviembre a las 20:00 horas.