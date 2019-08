Con su 'Señorita': Shawn Mendes festeja su cumpleaños 21 con Camila Cabello

Nueva York, EU.- El cantante, Shawn Mendes, se encuentra festejando por las calles de Nueva York su cumpleaños 21 al lado de su Señorita, Camila Cabello, con quien se le vio muy cariñoso y caminando de la mano, ¿Será que #Shawmila esta muy pronto a ser un hecho?

Desde su primera participación en conjunto los jóvenes cantantes han sido acreedores del 'shipping', #Shawmila, y cuando hace un par de meses lanzaron su segunda canción en colaboración, Señorita, el shipp y los rumores de una relación se disparó, volviendose trending en redes sociales como Twitter.

Por lo que el haber sido captados de la mano en el cumpleaños de Shawn podría sugerir una futura confirmación pública de su relación.

El testigo de esta dulce escena reveló a E! News que ambos se veían muy sonrientes y que cuando ella quiso entrar a ver en una tienda este la esperó pacientemente fuera de esta y al salir continuaron su camino conversando igual de felices.

No quieren estar lejos el uno del otro, cuando Camila tiene la oportunidad de estar a su lado, la toma", confesó otra fuente a E! News.

Cabe mencionar que aún no se sabe si habrá una gran fiesta en honor al interprete de Treat You Better, pero si que a partir del próximo sábado 10 de agosto comenzará con su gira.