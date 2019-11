Con su jumpsuit, Danna Paola engalana el segundo concierto de 'La Academia'

Ciudad de México.- Durante el segundo concierto de La Academia, Danna Paola engalanó la velada con un majestuoso jumpsuit lila de un solo hombro, de mangas largas y plumas.

Además, la intérprete de Oye Pablo lució un maquillaje acorde al ‘outfit’ diseñado por Benito Santos, mismo que le ayudó a resaltar curvilínea figura.

Amé mi look. Yo sé. De verdad que cuando lo estábamos haciendo pensábamos que se veía increíble. A mí me emociona hacer looks diferentes cada domingo entonces esperen el que sigue", declaró Danna en su cuenta de Instagram.