Con tan solo 20 años, novia de 'Luismi' habría abortado por decisión de él

Ciudad de México.- Nuevamente la vida de Luis Miguel está en el 'ojo' del huracán pues salió a la luz que obligó a su novia de 20 años a que abortara al bebé que estaban esperando.

Se trata de la corista Mollie Hannah Gould, de acuerdo a una publicación mexicana, el cantante estuvo a punto de tener otro hijo con ella.

Según una persona que trabaja en el equipo del intérprete nacionalizado mexicano, Mollie quedó embarazada de ‘El Sol’, y él le exigió que abortara, pues desde el inicio de su romance le hizo saber que no deseaba tener más hijos.

Estaba muy triste y angustiada, pensaba que Luis Miguel actuaría diferente, incluso que cambiaría de opinión en cuanto lo supiera, pero no fue así (…) cuando Luis Miguel se calmó, lo platicaron y llegaron al acuerdo de no tenerlo; él le dijo que tenían que hacer el proceso lo más rápido que se pudiera para que no hubiera ningún riesgo; además, su gira iba empezando y no quería que estuviera ausente en muchos conciertos”.