Con tierna foto, Aislinn Derbez advierte sobre redes sociales no oficiales de Kai

Ciudad de México.- El tiempo parece haber volado, pues la hija de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la pequeña Kailani, ya tiene ocho meses y medio de alegar la vida de sus papás y familia.

A través de su cuenta de Instagram, la orgullosa mamá compartió una tierna fotografía en la que aparece al lado de una sonriente Kailani, publicación con la que celebró que su hija ya se encuentre a punto de cumplir los nueve meses de vida.

Estar contigo... lo que más me hace feliz, me divierte, me enseña, me nutre, me agota, me confronta, me llena el corazón. #8mesesymedio #kailani", escribió Aislinn en la descripción de la imagen que ya ha sumado más de medio millón de 'me gusta'.