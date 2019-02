Con todo y celulitis, Mia Khalifa presume su nuevo calendario

Ciudad de México.- Las actrices y cantantes famosas siempre buscan lucir perfectas en sus apariciones públicas, pero la ex actriz porno Mia Khalifa decidió romper el molde y posar sin esconder un defecto en su piel.

En la imagen que subió a Instagram para promocionar su calendario 2019, la modelo se sentó en un sofá usando lencería negra, pero colocó su pierna para que fuera evidente su celulitis.

"¡Mi celulitis y yo queremos ofrecerte el calendario 2019 con casi un 50% de descuento! Toca el enlace en mi biografía para obtener el tuyo!", escribió la ex actriz porno para evidenciar que presumió su celulitis con mucho orgullo.

No explicó más detalles del producto, pero sus fans se imaginan que sobrepasará los niveles de sensualidad a los que tiene acostumbrados a los caballeros.

Sus seguidores expresaron que aman su celulitis, aunque otros añadieron que sin necesidad de comprar el calendario 2019 la pueden ver completamente desnuda en internet.

Quisiera besarte toda y hacerte el amor a cada segundo mami", "Te amo mi reina, estás bien linda"; "Ya te extraño en esos videillos"; "Amo tu tu celulitis, mujer real, no escondas lo que es, eres hermosa como eres"; "Entro a Google y busco un video de ella y de seguro veré más que en ese calendario y gratis", fueron algunos de los comentarios más posicionados.

Es la primera vez que Khalifa posa en un calendario, pese a que ha gozado de gran popularidad desde hace 4 años cuando debutó en la industria pornográfica de Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram tiene 13 millones de seguidores y acostumbra compartir imágenes de su vida cotidiana, otras con poses sensuales y la complicidad con su novio.

Khalifa nació en febrero de 1993 en Líbano, pero cuando tenía diez años se trasladó a Estados Unidos junto a su familia. Trabajó como mesera en un restaurante, y estudió Historia en la Universidad de Texas.

Declaró que su ingreso a la industria del porno no fue por dinero, sino para elevar su autoestima. Así lo dijo en una entrevista para el podcast del ex ciclista Lance Armstrong, donde contó que a los 21 años aumentó el busto, pero aún así no se sentía segura con su imagen.

Fue en esa época en que se le aproximaron en un centro comercial y le ofrecieron convertirse en actriz de filmes para adultos.