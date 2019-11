Con un nudo en la garganta, Lola Cortés narra los últimos días de su madre

Ciudad de México.- Durante el velorio, Lolita Cortés se dio un espacio y habló sobre cómo fueron los últimos días previos a la muerte de su madre Dolores Jiménez.

En entrevista con Ventaneando, la actriz de comedia musical reveló que su madre llevaba años cansada y que no logró superar el fallecimiento de su hermana Elena.

Mi mamá llevaba muchos años queriéndose ir, aunque no lo decía. Hace dos días, empeoró su estado de salud y la tenía en mis brazos desmayada”, declaró la artista.

Asimismo, la exjueza de La Academia indicó que no permitió que su mamá fuese "entubada" por lo médicos, pues no quería verla sufrir más.

Le pedí a Dios y a la Virgen de Guadalupe que se la llevaran bien, que no me la dejaran así y al otro dia ya no despertó”, narró Cortés.