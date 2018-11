Con un vestido transparente, Bella Hadid conquista a la Gran Manzana

Nueva York, EU.- Después de bajarse de la pasarela, Bella Hadid deslumbró en la alfombra rosa del after party de Victoria’s Secret Fashion Show en la Gran Manzana, con un sensual look transparente.

La modelo de 22 años lució un vestido plateado en braless que dejaba poco a la imaginación, al mostrar su ropa interior negra por debajo de éste.

El atrevido atuendo, cortesía de Julien Macnonald, constaba de un vestido de maya con raja frontal y escote V hasta la altura del ombligo, ambas aberturas unidas con un drapeado sobre la cadera.

Como si no fuera suficiente piel a la vista, Bella mostró su tonificado dorso enmarcado con otro escote hasta la espalda baja, unido por la cadera y adornada con un fino collar.

Multiplicó el glamour arriba de tacones plateados, un clutch de cadena del mismo tono, una coleta alta, utilizó joyería de diamantes y pendientes de esmeralda, a juego con sus ojos verdes azulados.

Bella Hadid no fue la única que se atrevió a desafiar el clima de Nueva York con tal revelador atuendo, a ella se le unió su hermana Gigi ataviada en un catsuit blanco brillante y tacones altos.

A su vez, Devon Windsor, Beahti Prinsloo, Elsa Hosk, entre otras modelos, mostraron sus torneadas figuras en diminutas prendas.

El desfile estuvo ambientado con las voces de Shawn Mendes, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Bebe Rexha, Leela James and The Struts.