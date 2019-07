Concursante de 'Enamorándonos' criticó las cirugías; ya lleva dos

Ciudad de México.- Otra concursante del programa de TV Azteca, ‘Enamorándonos’ se encuentra en el centro de la polémica, esto porque a pesar de que siempre criticó a quienes se somete a cirugías, se realizó dos recientemente.

Ana Elisa utilizó sus redes sociales para comunicar sobre sus intervenciones quirúrgicas. Recientemente publicó una fotografía en la que explica porqué decidió someterse al rigor del bisturí.

Me operé porque así lo quise y sabía que mi cuerpo iba a tener una mejora. Tenía mucho miedo, pero al final los que me guiaron y me llevaron de la mano, a parte de mi familia, fue una clínica @cirusthetic que agradezco infinitamente sus atenciones".