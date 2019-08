Conductor de 'Hoy' dice que Alicia Machado "está buenona pero inflamada"

Ciudad de México.- Una vez más uno de los conductores del programa Hoy está envueltó en la polémica pues insultó a una de sus invitadas en plena transmisión en vivo.

Se trata del fitness coach Diego Di Marco, quien durante su sección en el matutino criticó a la exmiss venezolana, Alicia Machado.

Con muy poco tacto y sin importar herir los sentimientos de Machado, Di Marco lanzó una dura crítica por el físico de la actriz.

Yo he visto a Alicia hace 5 o 6 años, mucho más delgada, sobre todo porque ella tiene un cuerpo de pera, o sea si ella engorda, lo que engorda es la cintura, entonces hay que mantener la cintura”.

Aunque parecía ser una dinámica cómoda, Alicia fue cambiando su postura conforme se elevaban los comentarios en su contra.

Está buenona, pero yo la veo inflamada, entonces… Ayer te vi y dije, ‘Alicia subió de peso’, pero ve, hay hipocresía en las mujeres porque las mujeres lo piensan, ‘mira ella está llenita’, pero no lo dicen”.

Galilea Montijo salió en defensa de las mujeres curvilíneas y respondió a Di Marco.

Si a mí alguien me dice que una mujer es talla 6, a mí no me parece gorda”.