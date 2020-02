Conductor de 'Sale el Sol' admite que su 'pack' ya podría circular en Internet

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Twitter, Roberto Carlo se adelantó a la polémica en la que se podría ver envuelto y admitió que sus fotos íntimas ya podrían circular en redes sociales.

De igual manera, el conductor de Sale el Sol mencionó que recibió amenazas de un usuario, quien le advirtió que publicarían estas imágenes comprometedoras.

Amigos, me han llegado varios mensajes advirtiéndome que en Twitter van a sacar mis ‘nudes’. Hace muchos años se las mandé a un novio, así que sí es posible".

Pero no me preocupa la verdad, solo espero que me vea bien. Si eso sucede, pues espero que al menos las disfruten", escribió el presentador.