Conductor de Telemundo se despide de su madre con desgarrador mensaje

Miami, Estados Unidos.- Este miércoles 19 de febrero Rodner Figueroa, conductor de Telemundo, anunció la lamentable muerte de su madre, Eucaris Rigual, y se despidió de ella con un desgarrador mensaje en Instagram.

El presentador de Al Rojo Vivo compartió un video en el que muestra una recopilación de fotos junto a su mamá, a quien considera como su "amor eterno".

Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida. Eres el regalo más grande que me dio Dios... Gracias por regalarme siempre una sonrisa, cobijarme en tus brazos y arroparme de cariño".

Eres el más puro amor que he conocido y me enseñaste a amar incondicionalmente de una manera generosa. No conocías el egoísmo y fuiste pura de corazón. Honraré por siempre tu espíritu alegre y esa pasión por la vida disfrutando de los más simples placeres de la vida", añadió.