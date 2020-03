Conductor de 'Venga La Alegría' hace atrevida propuesta a Aracely Arámbula

Ciudad de México.- La temperatura aumentó en el foro de Venga La Alegría en la sección ¿Quién se atreve?, en donde los conductores confiesan sus mayores secretos y ahora fue turno de Sergio Sepúlveda de ser el protagonista.

Ante la pregunta ¿Qué te hace sentir inseguridad en la cama?, Sepúlveda reveló que si bien no mantiene una inseguridad como tal, sí se cohíbe ante las mujeres exuberantes.

A mí no me causa inseguridad algo presente, no sabría qué contestar, pero siempre que he visto una mujer exuberante digo yo creo que no le entro porque creo que no lo voy a lograr", dijo el presentador.