Conductor de ‘Ventaneando’ acerca de Atala: “Nos convirtió en sus enemigos”

Ciudad de México.- Atala Sarmiento abandonó Ventaneando en medio de cambios emocionales, viendo a sus excompañeros como sus “enemigos”, sin aclarar de frente sus inconformidades y sin despedirse, aseguraron Pati Chapoy, Daniel Bisgono, Pedro Sola y Mónica Castañeda en entrevista para el programa de radio de Yordi Rosado.

La polémica salida de Atala del programa de espectáculos de TV Azteca fue uno de los temas que no se pudieron dejar de abordar durante la intervención de los periodistas, por lo que Yordi, quien antes invitó a Sarmiento a hablar de lo sucedido, ahora cuestionó a los presentadores sobre lo que había ocurrido.

Un día se le fueron las cabras al monte, renunció y se fue, tal cual”, inició Pati Chapoy.

De forma inmediata, Pedro Sola tomó la palabra e indicó que él había notado un “deterioro emocional” en Atala, probablemente a partir de que su hermana había presentado un problema de salud.

Llega ese día Atala, le dan el contrato, no lo firma y pide una copia y se la lleva a un abogado, y hasta ahí quedó… De repente no le pareció lo del contrato, que porque había cláusulas que no le parecían, pero no fue para ir a hablar con Pati… De pronto un día dicen que Atala fue a Televisa, ella lo negó siempre, pero dicen que fue a Televisa, y ahí la vieron”, narró Sola, además de contar que después de los rumores de que la conductora había ido a la televisora rival, TV Azteca le solicitó que firmara su contrato y Atala no lo hizo.

Yordi Rosado continuó con la entrevista y preguntó que si aún mantenían comunicación con Sarmiento, para luego expresar que la presentadora había mencionado que ella se había sentido desterrada de la familia que han formado los periodistas.

Cuando tú te vas, ¿qué haces? ¿Te despides? Pues no, no lo hizo. Yo no recibí una llamada, no recibí un mail, no recibí un WhatsApp, nada. Nada es nada. Hasta tres semanas después de que se fue me envía un correo donde deja entrever que yo tuve qué ver con su salida, cundo no es cierto”, indicó tajante Pati Chapoy sobre la salida de Atala Sarmiento.

Entonces Daniel Bisogno intervino y comenzó a contar que la exconductora de Ventaneando realmente había cambiado a nivel emocional.

Mi Atala un día empezó a cambiar emocionalmente, no sé por qué de la nada empezó a convertirnos en sus enemigos y a mí principalmente”, aseguró Daniel, quien dijo que él y Atala eran muy amigos y que la conductora empezó a sentir celos de su amistado con Raquel Bigorra.

Después de contar que Sarmiento se había creado la idea de que él había vendido una nota de ella sobre que había acudido a una clínica de fertilidad a una revista, Bisogno expuso que lo más importante por mencionar en el caso de Atala era el actuar de la conductora al dirigirse a Televisa.

‘Ata’ en esta incomodidad personal que tenía en general fue a pedir trabajo a Televisa… que no está mal, el problema está en que yo creo que antes tienes que ser agradecido, principalmente, en la vida y decir: ‘Pati, no estoy a gusto con esto, no estoy conforme, voy a ver si tengo chance de encontrar otra cosa’”, externó.

El hacer eso e irte a la competencia a pedir chamba se me hace una jugada mala, y lo negó, nunca pudo negarlo del todo, pero siempre dijo que no era cierto cuando fue evidente que anduvo por allá”, agregó el conductor.