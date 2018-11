Conductor es despedido tras mencionar el 'Thalía Challenge'

Ciudad de México.- Durante una entrevista en el programa SNSerio de Grupo Multimedios, la actriz de cine mexicano Laura Zapata salió del foro enojada, cuando el conductor Adrián Marcelo le sugirió que hiciera el #ThaliaChallenge.

Zapata, quien nunca ha ocultado la rivalidad que tiene con su hermana y que aseguró que el reto viral de la cantante mostraba lo mal que está la sociedad, no soportó la broma que se le hizo en el programa en vivo, a lo cual molesta se levantó de su asiento y dejó el estudio de grabación.

Luego del suceso, que fue difundido en redes, el comunicador informó a través de su cuenta de Twitter que la empresa lo despidió.

Debido a lo ocurrido con @LAURAZAPATAM anoche en #SNSerio, @multimediostv ha decidido prescindir de mis servicios. Ha sido un placer y no tengo más que agradecimiento por estos cinco años. Es una lástima, no diré que no y solo espero extraer el aprendizaje de este suceso", compartió.