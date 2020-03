Conductor revela escalofriante amenaza de su hija de 4 años: "Quiero cortarte"

Sídney, Australia.- Es posible que el conductor australiano Grant Denyer nunca vuelva a sentirse a salvo al estar cerca de su hija de cuatro años, Scout, luego de que la menor hiciera un aterrador y amenazante comentario a su propia madre.

Por medio de su cuenta de Instagram, el presentador de la versión australiana de Dancing With The Stars compartió un par de capturas de pantalla en las que muestra la inesperada serie de mensajes que intercambió con su esposa Cheryl, quien abrió la conversación haciéndole saber lo asustada que estaba por lo que su hija acababa de decirle.

O Scout acaba de terminar la temporada dos de Underbelly o nosotros estamos albergando a una loca. Creo que me mudaré hasta que lo descubramos. Claramente estamos haciendo un gran trabajo", escribió Denyer en la descripción del post.

El conductor posteó dos imágenes de la conversación, en una de las cuales se aprecia el mensaje de Cheryl aterrada por la amenaza de su hija.

Cambiando de tema, ¡finalmente salió el carro! Cuando conducía a casa dije que necesitábamos recostarnos porque me sentía un poco mal. Ella no estaba feliz y dijo: 'Ve esta cara triste mamá. Es porque quiero cortar tu cuerpo con un cuchillo porque me molestaste'", escribió la impactada Cheryl al conductor.