Conductora de TV Azteca Monterrey insulta y golpea a mariachi

Ciudad de México.- Abril Cervera, conductora de TV Azteca Monterrey se negó a pagarle a un grupo de mariachis que horas antes había prestado sus servicios a un programa de la televisora.

La periodista Nelsie Carrillo compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que un mariachi denuncia lo ocurrido en TV Azteca, luego de tener que esperar más de una hora para tocar solo tres canciones.

Por otro lado, la conductora no se mostro muy delicada a la hora de expresarle a los músicos que no les pagaría.

¿Quién les dijo que se fueran después de tres canciones? ¿quien te dijo a ti? No es por tiempo, pend... a mí nunca me dijiste que era por tiempo, estú.... No me interesa tu pu... tiempo, estás ahí y terminas el trabajo”. Fueron las palabras de Abril Cervera.