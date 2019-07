Conductora de Televisa denuncia robo; la atacan por llamar rancho a Cd. Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- No cabe duda que ni las personalidades del espectáculo están exentas de ser víctimas de la delincuencia pues recientemente la conductora de Televisa Deportes, Zury Espino, denunció que le robaron el día de ayer martes.

A través de su cuenta de Facebook, Zury totalmente consternada y al borde de las lágrimas que alguien quebró el vidrio de su camioneta cuando ella se bajó a comprar una orden de tacos.

La presentadora rogaba que si alguien conocía al ladrón le pidieran que regresara las cosas, pues tenía documentos sumamente importantes.

Me acaban de robar y traigo papeles muy importantes en mi bolsa. Traigo mi visa , cosas de mi trabajo muy importantes. La persona que me robó sólo le pido que me entregue mis cosas”.

No voy a levantar ni cargos, sólo necesito que la persona que me robó me haga llegar mis cosas. Necesito mi residencia, ahí la traigo. Me robaron la bolsa de mi mamá, ahí traigo mi cartera, traigo cosas muy importantes”.