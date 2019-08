¡Confesión! Margot Robbie y el lugar más raro en el que ha tenido intimidad

Estados Unidos.- Contrario a su determinación de mantener su vida privada fuera de los focos y de la atención mediática, hace algunos años Margot Robbie hizo una revelación que sorprendió a más de uno: cuál ha sido el lugar más inesperado y extraño en el que ha tenido intimidad.

De acuerdo con reportes, las declaraciones que la actriz nominada al Oscar hizo en una entrevista para The Sun en 2016 han resurgido para sorprender una vez más.

Según se describe, la intérprete de Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood confesó que una vez se encontró en una situación íntima sobre un jet ski en la playa.

Un jet ski sin movimiento, pero en el agua”, describió Robbie al medio británico, sin especificar cuándo había sucedido eso y con quién.

La reconocida actriz está casa con el cineasta Tom Ackerley, a quien conoció en 2014 en el set de Suite Française.