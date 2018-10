Confesiones del padre de Meghan Markle sorprenden al mundo

Londres, Inglaterra.- En una entrevista con el periódico The National Enquirer, el padre de Meghan Markle, Thomas Markle, confesó que en su pasado consumía drogas y visitaba clubes nocturnos.

¿Si alguna vez he pagado por una trabajadora sexual? Uh, había un Playboy Club en el último piso de un hotel en Filipinas, pero nunca pagué por sexo", explicó. "Subía y la pasaba bien en el Club de Playboy pero no, no era por sexo. Yo no pagué por sexo".