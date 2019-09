Confidente de Lady Di cuenta la historia del icónico 'vestido de la venganza'

Reino Unido.- Paul Burrell, confidente y mayodormo de Lady Di, en una reciente entrevista para el programa Secrets of the Royal Dressmakers relató la historia de por qué la royal decidió usar su icónico 'vestido de la venganza'.

Desde la fiesta del verano de 1994 que Vanity Fair dio en la Serpentine Gallery de Londres el sensual vestido negro de mangas bajo el hombro entallado a su figura con un escote corazón de la diseñadora griega Christina Stambolian que usó la Princesa de Gales se le conoce como el 'vestido de la venganza'.

La razón es que horas antes de la celebración de dicho evento el Príncipe Carlos hizo del dominio público que había sido infiel a la madre de sus hijos con su actual esposa, Camila Parker Bowles.

El príncipe de Gales había decidido que iba a contarle al mundo que había cometido adulterio con Camilla Parker Bowles en la televisión pública. Así que Diana me dijo: 'No puedo ir. No puedo dar la cara sabiendo lo que Carlos acaba de decir. Y de todos modos, no tengo nada que ponerme'", dijo Paul Burrell.