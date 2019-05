¡Confirmado! Ejecutivos de Televisa sacan del aire al programa 'Intrusos'

Ciudad de México.- Luego de que Televisa apostó por el programa Intrusos, un proyecto muy similar a Ventanenado, ha trascendido que la baja audiencia que tienen provocó que fueran sacados del aire.

A pesar de que la salida de este programa de espectáculos inició por un rumor de Alex Kaffie, fue el propio ‘Pepillo’ Origel quien confirmó que el proyecto se acabó.

¿Qué pasó con las golondrinas?, que no son para mí nada más, sino para todos nosotros, porque Intrusos se va a terminar, se va a terminar”, comentó Juan José al inicio de la emisión de este miércoles.

No obstante, aseguró que no es por lo que todos piensan de que no llegó a la audiencia deseada.

Y no porque no haya cumplido con todas las expectativas que nos esperábamos y todo, sino porque así son las cosas en la televisión. Vamos a estar hasta el 14 de junio, pero le vamos a echar todas las ganas y todos los kilos”, añadió.

Para sorpresa de la audiencia, Intrusos tiene los días contados y ahora se especula en que proyecto trabajaran su conductora Atala Sarmiento, quien no tiene aparición en otro programa al contrario de Martha Figueroa pues ella está en Hoy o el propio ‘Pepillo’, quien tiene su programa Con Permiso en Unicable.