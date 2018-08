¡Confirmado! Ellie Goulding está comprometida y va rumbo al altar

Ciudad de México.- De acuerdo con diversos portales, la cantante Ellie Goulding anunció su compromiso con el vendedor de arte Caspar Jopling a través de la sección de futuros matrimonios del diario The Times.

Después de poco más de un año de noviazgo, la famosa contraerá matrimonio en una ceremonia de la que aún no se ha especificado fecha ni lugar.

Según lo reportado, Ellie y Caspar se mudaron recientemente a Nueva York, pese a que la intérprete de Love me like you do viaja de forma constante a Londres por motivo de la producción de su cuarto disco de estudio.

Ellie ofreció una entrevista a The Observer en la que habló sobre lo bien que se dio su romance, sobre todo a partir de que tomó un descanso de las giras musicales. “Es la primera vez que me doy cuenta de lo que es estar en una relación y aprender a estar con alguien. También ayuda cuando encuentras a alguien que entiende tu trabajo”, expresó la intérprete.