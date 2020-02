Conmovedor adiós: Equipo rojo despide a atleta por lesión en 'Exatlón'

Santo Domingo, República Dominicana.- Los competidores del equipo rojo se despidieron de José Luis 'Parejita' López, quien abandonó la competencia de Exatlón México por una lesión en la espalda.

En la emisión del miércoles seis de febrero, al término del circuito por las medallas, 'Parejita' López se resintió de un malestar que lo llevaba aquejando durante varias semanas.

Al final de la disputa por la Fortaleza, el exfutbolista mexicano dio la noticia sobre su salida del programa de TV Azteca ante el desconcierto de sus compañeros y adversarios.

Mi sueña era venir al Exatlón, demostrarme a mí mismo que a pesar de le edad no hay impedimentos, el único impedimento era mi mente.

No me voy triste, me voy feliz por haber conocido a mis compañeros que están aquí y a quienes ya se fueron”, expresó José Luis a su salida.