Conoce lo motivos de la salida de algunos actores de 'Grey’s Anatomy'

California, EU.- Grey's Anatomy, una de las series más populares, ha causado mucha polémica entre sus más fieles seguidores debido a las sorpresivas salidas de emblemáticos personajes.

Actualmente son solo cuatro personajes del elenco inicial los que siguen en la serie pues el resto se ha ido despidiendo a lo largo de las temporadas por razones muy diferentes.

Isaiah Washington, el Dr. Preston Burke, fue despediso tras uasr palabras homofóbicas contra T. R. Knight, George O'Malley.

Después de la controversia con Isaiah Washington, Knight dejó la serie durante la temporada cinco, él mismo declaró que se debía a su falta de tiempo en pantalla.

El personaje de Eric Dane, el Dr. Mark Sloan, murió al principio de la temporada 9, lo que fue una gran sorpresa para los fans; y es que el actor declaró que no podía dejar pasar la oportunidad de trabajar con Michael Bay en The Last Ship.

Se dice que la inesperada partida de Patrick Dempsey del show se debió a su mal comportamiento y que incluso tuvo un amorío con una chica del staff, sin embargo, oficialmente se dijo que era para perseguir otros proyectos.

Por otro lado, Kate Walsh no dejó el show, simplemente impresionó tanto a los ejecutivos de la cadena que estos le otorgaron su propio programa, Private Practice, el cual estuvo al aire por site temporadas. Aunque la productora Shonda Rhimes ha declarado que le gustaría traer al personaje Addison Montgomery de regreso.