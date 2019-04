Consejo de Serena Williams revelaría sexo del bebé de Meghan Markle

Estados Unidos.- En el afán de expresar el mejor consejo que le podría compartir a su mejor amiga sobre la maternidad, Serena Williams habría revelado el sexo del primogénito de Meghan Markle y el príncipe Harry.

En una entrevista con E!, la tenista fue cuestionada sobre qué recomendaría a la duquesa de Sussex a muy poco de que dé a luz al nuevo miembro de la familia real británica.

Aceptar los errores y no esperar que sea perfecto. Ponemos mucha presión en nosotras. Mi amiga está embarazada y dice ‘oh, mi bebé hará esto…’, y solo miro a ella y le digo: No, ella no lo hará”, expuso Serena Williams, además de asegurar que Meghan Markle será una gran mamá.