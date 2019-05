Consuelo Duval confiesa el porqué de su salida de 'Televisa' hace cuatro años

Ciudad de México.- La comediante, Consuelo Duval, en entrevista para el medio Publímetro, reveló el porqué de su salida de Televisa en el lejano 2015, al asegurar que ella salió por "berrinchuda".

'Con el corazón en la mano´, la comediante confesó que ella se acercó con los ejecutivos de Televisa para realizar algún proyecto, a lo que ellos le respondieron que no estaban interesados en la comedia por el momento, hecho que la molestó y por su coraje decidió dejar a la 'televisora de San Ángel'.

La comediante Aseveró que al año de aquella discusión regresó a Televisa, fue a través de Twitter donde la actriz difundió la noticia al comentar "la oveja perdida vuelve al redil", poco después se supo que estaría en el programa de Adal Ramones.

Regreso al lugar que me vio nacer. Descubrí que sí hay vida fuera de Televisa, pero a mí no me gustó y es un placer poder regresar", comentó después a los medios.