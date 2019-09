Consuelo Duval estuvo a punto de morir y por eso ¡quiere cambiar de sexo!

Ciudad de México.- La actriz y conductora Consuelo Duval relató a sus compañeras de Netas Divinas cómo estuvo "al borde de la muerte" durante la filmación de una película este verano. Además, declaró que a raíz de la experiencia, quería hacer un cambio drástico en su vida.

Natalia Téllez empieza la conversación, recordando que Duval les prometió que iba a contar una anécdota de la playa. La comediante luego la interrumpe y comienza a relatar la historia:

Luego, Duval declaró que ya quería lanzarse al mar y terminar la escena para "ir al baño". Contó que al momento de tener una pierna en la lancha y otra en el yate, una ola sacudió a ambas unidades. Por esto, cayó en medio de ambas.

Me pegó la lancha en la cabeza, volteo, y me pega ahora el yate en la cabeza. Y ahí dije 'Me voy a morir'", recuerda Duval ante sus compañeras, quienes estaban asombradas.

Me hundo y le digo a Diosito con toda mi alma: 'que no me muera', luego saco una mano y me logran sacar de ahí".