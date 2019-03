Consuelo Duval regresa a Televisa con el programa 'Julia contra Julia'

Ciudad de México.- Consuelo Duval vuelve a Televisa con el programa Julia contra Julia, el cual formará parte de la nueva barra de comedia de la televisora de San Ángel.

Acompañada del elenco que conforma el nuevo programa, Duval aseguró que la oportunidad de protagonizar esta producción fue una experiencia diferente puesto que esta comandada por mujeres.

Las mujeres en la comedia cada vez son más atrevidas y me encanta porque también ahora tienen estas plataformas que antes yo no tenían. Estas redes sociales les están abriendo camino".

Con este nuevo programa la actriz lima asperezas con la televisora de la que en su momento se fue en no muy buenos términos.

No sé si se acuerdan pero armé mi dramita y me fui muy molesta, pero me fui para bien, para aprender y a vivir otras cosas. Era el momento preciso para crecer y para vivir. Me siento bien con este regreso", comentó.