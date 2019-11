Consuelo Duval revela qué haría si una mujer se le insinúa: "La beso en la boca"

Ciudad de México.- Consuelo Duval es una de las famosas mexicanas más honestas y 'sin pelos en la lengua' pues esta semana volvió a general revuelo con sus confesiones en el programa Netas Divinas.

Paola Rojas, María José, Natalia Téllez, Jaqueline Bracamontes y la protagonista de La Familia P.Luche se encontraban jugando una dinámica parecida a la papa caliente y quien perdiera debería contestar una polémica pregunta.

La primera en perder fue Consuelo y tuvo que responder qué haría si una mujer se le insinua.

Ya me ha pasado. Si es amiga mía, la mando a la chingada, pero si es conocida y veo que está confundida, me siento muy honrada, le doy su besito en la boca y le digo que a mí no me gustan esas cosas”, explicó Duval.