Continúa la disputa: Julián Gil asegura que Marjorie quiere alejarlo de su hijo

Ciudad de México.- El actor, Julián Gil, arremetió de nueva cuenta en contra de su expareja, Marjorie de Sousa y su abogada, tras informarse de que infringió la ley al introducir su celular y publicar algunas imágenes en compañía de su hijo.

Ya lo vieron, la señora, la abogada y Marjorie, porque es cuestión de las dos, se dedicaron a entregarle a toda la prensa ese papel sellado por un “prestigioso” notario en México, es de conocimiento público que uno va ante un notario y le paga 20 dólares o menos y te notarizan los que tú quieres”, manifestó el actor.

Asegurando que él no ha violado ninguna restricción hacia su hijo Matías Gregorio, Julián volvió a pedir a los medios que en lugar de darle espacio a su ex pareja, mejor vayan al Centro de Convivencia a verificar la información.

Ya está claro que ni la madre de Matías ni la abogada quieren que yo comparta y esté en la vida de Matías, entonces sería más sencillo, más honesto, Matías yo sé que va a saber esto en su momento cuando sea grande, que si la mamá no quiere que yo esté en su vida, que me lo diga públicamente, ya dejemos de mentiras”, agregó.

De la misma forma, el argentino señaló: “no puede ser que me “prohíban” a mi publicar en una red social una foto con mi hijo cuando la madre, cada vez que hay algo, pues va con su hijo, con mi hijo Matías en sus brazos, da entrevistas a un sin número de medios, o sea, si puede salir en los medios, en todos los medios del mundo, pero yo no puedo publicar una foto, o sea yo no entiendo dónde está la congruencia y el amor que se le puede tener al niño”.

Julián continuó defendiendo su postura y finalmente expresó: “ella si puede salir con el niño en brazos y que lo publique el mundo entero, (…) todo el mundo menos yo, que soy el padre, o sea, si soy padre para tener obligaciones… económicas, para eso si soy padre, (…) vamos a hacer esto con sinceridad, Marjorie si tú no quieres que yo esté en la vida de Matías, dímelo”.