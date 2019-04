Contrato de exclusividad con TV Azteca impide a Lupillo ir a 15 años de su hija

Ciudad de México.- Lupillo Rivera reveló durante una entrevista para el Al Rojo Vivo que su hija tendrá una fiesta de 15 años a la cual no podrá asistir debido a las reglas que le impuso TV Azteca, al ser uno de los coaches de La Voz.

La celebración de su hija está siendo organizada por Mayeli Alonso; no obstante, formará parte de un reality show de una televisora ajena a TV Azteca, por lo que el cantante no podrá ir debido a su exclusividad con la televisora del Ajusco.

Me contó que la fiesta va a ser la primera semana de agosto, y me contaron que van a hacer una filmación de su quinceañera. Me meto en problemas con el contrato de exclusividad que tengo yo, meto en problemas a ella y a su mamá por el contrato mío”.