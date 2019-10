Coppola se une a las críticas de Scorsese sobre Marvel: "Son despreciables"

Estados Unidos.- Siguiendo los pasos de Martin Scorsese, el legendario cineasta Francis Ford Coppola también arremetió en contra de las películas de Marvel, calificándolas de "despreciables".

Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, tiene razón, porque esperamos obtener algo del cine, alguna reflexión, algún conocimiento o algo de inspiración", dijo Coppola.

No creo que nadie obtenga nada de ver una y otra vez la misma película. Martin fue bondadoso al decir que no son cine. No dijo que las películas son despreciables, algo que yo sí diré", añadió.

El director de The Godfather, Apocalypse Now, entre otras, asegura que cada una de las películas de superhéroes de Marvel son iguales, y "no dejan nada a la audiencia, ninguna reflexión, crítica social o moraleja".