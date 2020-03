Corey Feldman revela que Charlie Sheen abusó sexualmente de un actor infantil

Estados Unidos.- Corey Feldman lanzó su documental My Truth: The Rape of Two Coreys, donde mencionó que Charlie Sheen había abusado sexualmente de un actor infantil en los años 80.

Según el programa, Corey Haim fue violado cuando tenía 13 años de edad, por Sheen quien tenía 19, durante la filmación de Lucas, en 1986.

Las acusaciones encontra de Charlie no son nuevas, pues en el pasado ya se le había acusado por esto, pero el actor negó todo rotundamente.

Estas alegaciones enfermas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron. Punto", dijo Sheen en un comunicado a Page Six.

E incluso mencionó a la mamá de Haim, quien afirmaba que el caso de su hijo era mentira.

Invito a todos a considerar la fuente y leer lo que su madre Judy Haim tiene que decir".

Feldman aseguró que su amigo, luego de haber contado como fue que sucedió la agresión en contra de Corey Haim.

Haim me dijo: 'Charlie me inclinó entre dos remolques y me puso aceite de Crisco en el trasero y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto'", detalló.

Haim murió de neumonía en 2010 a la edad de 38 años. Ahora Feldman busca que se haga justicia con el documental donde revela toda la verdad.