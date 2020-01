Corona Capital GDL presenta el line up; Kings of Leon será parte del evento

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales el Corona Capital Guadalajara reveló el line up oficial, donde resaltan bandas como Kings of Leon, The Strokes, entre otras.

Esta tercera edición será el próximo 16 y 17 de mayo, festival que se pone a la altura del que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El Corona Capital Guadalajara 2020 trae a grupos como Foals, Miami Horror, Real Estate, The Hives, Of Monsters and Men, Nick Murphy, Washed Out, Two Door Cinema Club.

#CoronaCapitalGDL



Preventa @Citibanamex: 28 y 29 de enero

Venta General: 30 de enero



Consulta más información en nuestro sitio oficial: https://t.co/mdePyiYkkh pic.twitter.com/MpaGrO8vdV — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) January 22, 2020

Así como, Wild Nothing, Little Dragon, Young the Giant, Beach Fossils, Death Cab For Cutie, entre otras, así lo revelaron los organizadores este miércoles.