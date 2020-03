¿Coronavirus? Adamari López alarma al acudir a evento con problema de salud

Ciudad de México.- Adamari López debió aclarar ante la prensa cuál es su estado actual de salud durante un reciente evento, ya que antes de que este comenzara corrió el rumor de que la conductora mostraba síntomas de gripe, situación que generó preocupación en medio del brote de coronavirus que azota a más de 100 países.

De acuerdo con el programa Ventaneando, luego de que trascendiera que la presentadora se había presentado enferma a la cita, Adamari explicó que ha seguido bajo cuidados médicos debido a las consecuencias que le dejó el haber padecido influenza al año pasado.

De esta forma, la también actriz dejó en claro que ella no tiene Covid-19 y que desafortunadamente no se ha recuperado del todo de la influenza y neumonía que la mantuvieron hospitalizada por meses en 2019.

No me he recuperado del todo, he seguido, pero la verdad es que he descansado poco", explicó Adamari, además de indicar que su pareja, Toni Acosta, la regaña por no dormir a sus horas y descansar más.