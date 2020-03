¿Coronavirus? Hijo de Maribel Guardia está enfermo y "muy preocupado"

Ciudad de México.- En un entorno que en el que las sociedades se encuentran en alerta constante por la situación del coronavirus, el cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, se encuentra "muy preocupado" debido a que ha presentado recientemente síntomas de gripe, razón por la cual ahora mismo se ha alejado de su esposa e hijo.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, Maribel reveló que su hijo ha estado enfermo y que ya buscó atención médica, además de hablar sobre cómo la actual emergencia sanitaria ha afectado tanto su trabajo como el de Julián.

Además de decir que su hijo esperaba ver a un médico, Maribel Guardia compartió que su nieto se quedó con su otra abuela, mientras que Julián y su pareja, Imelda, se quedaron con la abuelita de ella.

Al ser cuestionada sobre si Julián Figueroa podría someterse a la prueba del coronavirus, Maribel mencionó que lo que sabía es que el joven iba a acudir con un doctor y reiteró que estaba preocupado.

Yo creo que lo que tiene es una gripe, no me preocupa tanto; lo que debe preocuparle ahora a la gente muy joven como Julián obviamente no salir... y prevenir, no estar alrededor de personas para no contagiarlas", explicó.