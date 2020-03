Coronavirus une a Laura Zapata y Thalía tras casi 20 años peleadas

Ciudad de México.- La polémica actriz, Laura Zapata, ha confesado en una entrevista para Hoy que ella y su media hermana, Thalía, se han unido más a raíz del coronavirus, pues ambas comparten la preocupación por su abuela.

Zapata fue entrevista para saber su punto de vista de la pandemia que es el Covid-19, del cual declaró sentirse preocupada ya que el Gobierno no da información certera y mantiene al pueblo desinformado, asegurando que teme todavía más cuando la situación empeore ya que no se tendrá a quien acudir.

Ante esto, la actriz ha revelado que como medida para evitar un contagio le pide a sus fans que no la toquen, abracen o besen pues existe una pandemia mundial de la que se tiene que tener conciencia y precaución.

Tras esto confesó que el virus ha hecho que ella y su media hermana Thalía, con quien ha estado peleada desde el 2003, han ampliado su comunicación y diariamente hablan para mantenerse informadas de la situación, principalmente porque la cantante está preocupada por su abuela que vive con Zapata en México.

Concluyó su opinión expresando una profunda preocupación por el pueblo que no tiene un salario fijo y que vive al día, pues la cuarentena les afectara demasiado.

Yo afortunadamente he sido conservadora y he sido muy buena en mis finanzas y bueno yo puedo dejar de trabajar y seguir manteniendo mi estatus de vida, pero me preocupa mucho la gente que vive al día, la que menos tiene", concluyó.